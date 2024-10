Serramanna, agenti tra i rifiuti abbandonati alla ricerca di indizi per risalire ai furbetti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pugno duro da parte del Comune nei confronti di chi abbandona macerie e ogni tipo di scarto, strade e campagne sono diventate discariche abusive, sommese da cartacce, plastica e bottiglie, uno scenario sotto gli occhi di tutti che, anche solo durante una passeggiata, si imbattono nell’estrema inciviltà messa in campo da “pochi” che fanno la differenza. Nessuna scusa, esiste il ritiro della differenziata a domicilio, a breve partirà anche il programma della tariffazione puntuale, e per le vie del centro abitato di certo non mancano i raccoglitori dei rifiuti come, purtroppo, chi, senza cuore e rispetto per il bene comune e l’ambiente, getta dove capita il pattume. Ma la “pacchia” è finita: da ieri “sono riprese le iniziative per il contrasto all’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale” spiega il sindaco Gabriele Littera.

“Il personale della Polizia Locale, del Servizio Ambiente dell’ufficio tecnico e della società Formula Ambiente hanno provveduto alla verifica dei rifiuti abbandonati e grazie alle prove rinvenute arriveranno ai proprietari dei rifiuti sanzioni adeguate. “Ne seguiranno tante altre”.