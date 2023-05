Serdiana: solidarietà e vicinanza al sindaco Cuccu, vittima di un attentato incendiario

La macchina del sindaco Cuccu è stata incendiata volutamente, l’ennesimo attacco a un sindaco e la volontà di contrastare le persecuzioni messe in atto nei confronti di chi è stato eletto dai cittadini per guidare le comunità. A questo atto, dopo tanti attestati di solidarietà, è seguito ieri un incontro di tutti e sei i consigli comunali dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano- Settimo, Soleminis, Dolianova, Serdiana, Donori e Barrali.

“Grazie per la solidarietà e la vicinanza. Sono stato attaccato io e con me tutta la comunità di Serdiana.