Sentenza storica in Sardegna: condannata badante per tortura, cosparse di feci il viso di un anziano. Una sentenza destinata a passare alla storia della giustizia in Sardegna, per la prima volta si parla di tortura: una badante che torturò un anziano, Francesca Gaspa, 66 anni originaria di Osilo, è stata condannata a due anni di carcere con la condizionale, oltre a un risarcimento di 8 mila euro.

Il tribunale di Sassari l’ha giudicata colpevole per il maltrattamento di un ex funzionario dell’Inps che aveva avuto un ictus: i familiari erano entrati nella stanza e avevano trovato il suo viso ricoperto di escrementi, come se un pannolone gli fosse stato rivoltato appositamente in faccia. Da lì la denuncia, che ha portato a una condanna che rappresenta un importante precedente, come ha riportato oggi l’Ansa.