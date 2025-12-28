Selargius, uomo si intrufola dentro il cortile di una abitazione: “Ha tolto la corrente ma è scattato l’allarme”.spiega una donna. “È entrato e ha girato la telecamera”: l’uomo avrebbe lanciato anche due pietre.

Un post social condiviso su un gruppo dedicato alla città per avvisare più persone possibili di quanto accaduto oggi a una donna, che ha precisato che si sarebbe recata dalle forze dell’ordine con i filmati del sistema di videosorveglianza.

“È appena entrato un tizio strano nel mio cortile. Ha scavalcato e ha suonato il portoncino. Stupidamente ho aperto ed era difronte a me” si legge. “Mi ha detto di aver scavalcato perché inseguito da un cane. Giustamente non l’ho fatto entrare ed è uscito scavalcando nuovamente. Ho trovato due pietre di cui una ha colpito il portoncino scalpendolo. Ho il cuore in gola. Forse si tratta del ladro che gira per Selargius. Il cappuccio era ben stretto lasciando visibile solo parte del viso”.

Le reazioni: “Ha fatto bene a pubblicare l’accaduto.

Molti non lo ritengono importante ed invece lo è perché è un modus operandi: scavalcano – con la scusa pronta del cane o altro – e poi suonano per vedere se c’è qualcuno in casa”.