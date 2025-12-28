Dramma della caccia in Sardegna: Andrea Puddu muore ucciso dalla fucilata di un compagno di battuta.La tragedia si è consumata oggi nelle campagne di Oliena: l’uomo aveva 58 anni, i carabinieri indagano per stabilire l’esatta dinamica del terribile incidente di caccia. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118, per l’allevatore residente proprio a Oliena non c’è stata la possibilità di essere salvato. Si tratta del primo grave incidente della nuova stagione venatoria nell’Isola. Grande il cordoglio nel paese del Nuorese. Una fatalità ha portato alla morte di Andrea Puddu.