Selargius piange Andrea Tiepido, il 18enne morto nel terribile incidente di via delle Azalee

Andrea Tiepido, diciotto anni, di Selargius. È lui il giovanissimo rimasto vittima del terribile incidente avvenuto tra via delle Azalee e via Pietro Nenni, a poca distanza dalla Strada statale 554. Il ragazzo, passeggero a bordo della Smart coinvolta nell’impatto terribile con una Fiat Panda, ha perso la vita nonostante il rapidissimo intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. La scena davanti agli occhi di chi è intervenuto è sin da subito sembrata molto grave: la Smart, infatti, è finita ribaltata su una delle due corsie della strada. Il corpo del giovanissimo è già stato portato all’obitorio del cimitero. Una tragedia della strada, l’ennesima in Sardegna, con tutta una comunità, quella selargina, sotto choc per l’accaduto.