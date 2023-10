Selargius in lacrime per la dolce Valentina, morta a 24 anni: “Troppi giovani che ci lasciano presto”

Un fiume di messaggi di cordoglio e di condivisioni su Facebook per la morte di Valentina Deiana, 24enne di Selargius venuta a mancare ieri. A darne notizia, comunicando la data del funerale a contorno di parole di vicinanza e cordoglio ai familiari e agli amici, è stata la parrocchia del Santissimo Salvatore, diretta da don Vittorio Quaranta: “Siamo tutti addolorati per questa perdita improvvisa, troppi giovani che ci lasciano presto”, afferma il parroco a Casteddu Online. “Sono già stato dalla famiglia della giovane per porgere le condoglianze e assicurare le mie preghiere”. Le esequie saranno domani pomeriggio, 10 ottobre 2023, alle 15.30. Altro da dire non c’è, riguardo alla scomparsa di una giovane con tanti amici e che, dopo le scuole superiori ad indirizzo scientifico, aveva iniziato a lavorare in un fast food.

“Mi dispiace tantissimo, ragazza troppo buona e gentile. Il tuo sorriso mancherà tanto. Buon viaggio Vale”, scrive Tiziano Cocco, uno dei tantissimi ad avere condiviso il post pubblico della parrocchia. “Da non crederci, buon viaggio stellina”, commenta una ragazza che porta lo stesso nome di Valentina. “È solo un arrivederci”, scrive Mattia Dessena. “Ciao cuginetta”, due sole parole più una faccina che piange e un cuore spezzato, così una delle cugine di Valentina Deiana, Emanuela Cani.