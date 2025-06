Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso lungo via Roma a Selargius, martedì 10 giugno 2025 i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti di un nuovo tratto di rete idrica nella parte alta della strada. Per effettuare le operazioni, tra le 8.30 e le 17 sarà necessario sospendere l’erogazione in via Roma e in via Sant’Antonio.

Il progetto. L’intervento ricopre un’importanza strategica nella distribuzione dell’intero abitato sia per quanto concerne l’ottimizzazione dello schema idrico cittadino e sia per la lotta alla dispersione idrica che a Selargius ha già portato, nel corso deli ultimi anni, ad un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo passando da un fabbisogno di circa 200 litri del 2018 agli attuali 105 – 110 litri al secondo. Lo studio delle opere e la loro importanza sono stati effettuati dai tecnici del Distretto 1 del settore Distribuzione di Abbanoa. Sono state individuate le varie problematiche che hanno causato frequenti disservizi all’utenza e pianificati gli interventi mirati a migliorare l’approvvigionamento nelle varie zone dell’abitato. Proprio l’intervento in corso in via Roma completa il pacchetto di sostituzione delle infrastrutture più vecchie e disperdenti che è stato portato avanti negli ultimi anni con diversi appalti.

Accordo col Comune. Nel dettaglio, il nuovo cantiere sta portando alla realizzazione di due nuove condotte in ghisa sferoidale del diametro di 150 millimetri lungo via Roma. In origine l’intervento avrebbe dovuto riguardare il tratto tra gli incroci di via San Martino e di via San Salvatore. Come proposto dal Comune, il tratto interessato è stato esteso fino all’incrocio con via Sant’Antonio. Complessivamente sarà posato un chilometro di nuove condotte.