Condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature dalle 10 del 7 giugno 2025. Diramato dal Centro funzionale decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo un Avviso di condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature previste che sarà in vigore dalle 10 di domani, sabato 7 alle 18 di domenica 8 giugno 2025.

L’Avviso mette in allerta la popolazione sarda perché: “durante la giornata di domani, 7 giugno 2025, si assisterà ad un ulteriore aumento delle temperature massime che raggiungeranno valori localmente molto elevati nelle zone interne e sul settore meridionale dell’isola. Sullo stesso settore meridionale si prevedono temperatura massime localmente molto elevate anche per la giornata di dopodomani, 8 giugno 2025”.