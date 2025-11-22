Il 16 e 17 novembre, a Janow Podlaski, in Polonia, si sono svolti i Campionati del Mondo IDO di Latin Style, uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore.

La scuola di ballo Numero Uno – Latin Empire, attiva da 13 anni e guidata dall’insegnante Marika Impera, partecipa ogni anno a competizioni di livello internazionale come questa, portando a casa numerosi titoli. Anche in questa edizione i risultati sono stati straordinari: Salvatore Frau, 23 anni, si conferma per la quinta volta consecutiva Campione del Mondo. Ma non solo Salvatore ha brillato: Noemi Frau, 16 anni, conquista il titolo di Vice Campionessa del Mondo.

Karina Kangeldieva, 11 anni, al suo primo Campionato del Mondo, raggiunge un eccellente 5º posto, affermandosi tra le prime cinque atlete al mondo.

Marta Masala, 19 anni, ottiene un prestigioso 7º posto.

“Un risultato che riempie d’orgoglio tutta la scuola e rappresenta un importante traguardo per il panorama della danza sportiva sarda” spiega Marika Impera.