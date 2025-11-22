Nasce a Capoterra il primo torneo a squadre di Beyblade X: appuntamento il 29 novembre.

Un evento mattutino di sfide, gioco e spirito di squadra attende i giovani appassionati di Beyblade X. Venerdì 29 novembre, dalle 10 alle 13, nella sala assemblee di Piazza Ricchi a Poggio dei Pini, andrà infatti in scena il primo torneo a squadre (3 contro 3) dedicato al celebre gioco di trottole da combattimento. L’iniziativa è completamente gratuita e pensata per riunire bambini e ragazzi in un contesto ludico, inclusivo e divertente.

Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al 25 novembre. Per partecipare basterà inviare un messaggio al numero 333 206 3694 indicando: nome della squadra, nome dei partecipanti, età di ciascun componente.

L’evento vuole essere anche un momento di condivisione: per questo gli organizzatori invitano le famiglie a contribuire alla preparazione di una piccola merenda comunitaria, portando bevande o snack da offrire ai bambini.

Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto delle regole e alla cura degli spazi, per garantire un ambiente ordinato, sicuro e accogliente per tutti.

L’appuntamento è fissato: pronti, insomma, al lancio, il primo torneo a squadre di Beyblade X è pronto a partire.