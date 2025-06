Si è tenuto due giorni fa il primo incontro, “organizzato dalla nostra Amministrazione con il coinvolgimento delle scuole, per sensibilizzare le nostre alunne ed alunni al rispetto delle norme del Codice della Strada”. Buona la prima, quindi, l’Istituto Comprensivo “E. Cortis” ha dato il via agli incontri che proseguiranno negli altri plessi scolastici.

Il pogetto di educazione stradale ha l’obiettivo di insegnare ai ragazzi le regole base della sicurezza stradale e aiutarli a diventare pedoni e ciclisti più consapevoli e responsabili.

A questo incontro hanno partecipato le classi prime della scuola secondaria di I grado di via Ales, l’attività si è svolta prima in aula magna per la parte teorica e poi fuori nel cortile della scuola per la simulazione di un incidente.