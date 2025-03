Sarroch, vandalizzata la staccionata che protegge il cammino verso il nuraghe: “Un atto grave contro la nostra comunità è stato compiuto. Mai avremmo pensato di dover assistere a un gesto così irresponsabile, che danneggia il lavoro e l’impegno per valorizzare il nostro territorio”. Decine di migliaia di euro investiti per valorizzare il territorio e rendere usufruibile ciò che proviene dal passato e che è meta di centinaia di visitatori che, ogni giorno, ammirano il luogo attraverso il ripristino della sentieristica che conduce al Nuraghe Sa Domu e s’Orcu. Un luogo più fruibile, sicuro e accogliente per cittadini e visitatori grazie agli interventi strutturali e valorizzato dal Comune ache grazie alla promozione di eventi e iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio, come “Filarchaios”, il campus archeologico per bambini.

Tra i lavori recentemente completati, c’era anche il ripristino del sentiero che collega il Centro Servizi al Nuraghe, un investimento importante portato a termine sei mesi fa. In totale, sono stati investiti 70 mila euro per il ripristino di tutti i sentieri. Ma oggi, “con amarezza, dobbiamo constatare che la staccionata è stata danneggiata da un gesto incivile, andando a colpire anche il senso di comunità che vogliamo continuare a costruire attorno a uno dei monumenti archeologici più importanti del nostro territorio” espone il Comune.

“Un atto grave contro la nostra comunità è stato compiuto. Mai avremmo pensato – spiega Umberto Russo, Assessore ai Lavori Pubblici – di dover assistere a un gesto così irresponsabile, che danneggia il lavoro e l’impegno per valorizzare il nostro territorio. Chi compie questi atti dimostra di non rispettare il luogo in cui vive e di non condividere i valori di una comunità fatta di persone che si prendono cura del proprio paese con orgoglio e senso di appartenenza.”

“Ogni episodio di vandalismo è un danno contro la comunità, perché costringe l’Amministrazione a dirottare risorse pubbliche per riparare ciò che era già stato realizzato, sottraendole a nuovi progetti e servizi.

Crediamo nel valore della bellezza, del rispetto e della condivisione. Continueremo a lavorare per preservare e valorizzare il nostro patrimonio, con la certezza che chi ama questi luoghi saprà proteggerli ogni giorno” sottolineano le istituzioni.