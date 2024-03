Sarroch, il Comune perde la postazione del mezzo di soccorso medicalizzato del 118

Il Piano di potenziamento della rete di emergenza-urgenza proposto da Areus con propria deliberazione n. 349 del 2022 proprio non piace ai gruppi Consigliari di Noi per Sarroch e Sarroch al Centro Progressisti che ritengono questa decisione inaccettabile, sia nei modi che nelle tempistiche, e chiederanno immediatamente un incontro alla maggioranza consigliare per concordare le azioni da intraprendere insieme. La postazione medica, quindi, si ritiene doveroso che rimanga a Sarroch e che non venga traslocata a Capoterra. Questo non è l’unico caso, nelle delibera, infatti, si legge: “L’Assessore evidenzia che, rispetto alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/44 del 22 settembre 1998, istitutiva delle sedi delle postazioni di soccorso avanzato, è previsto che la nuova rete di mezzi con sanitario a bordo sia coerente con l’evoluzione antropica nell’area metropolitana di Cagliari e con quanto emerge dai flussi informativi sugli interventi di soccorso.

Più specificamente è definito lo spostamento del mezzo di soccorso medicalizzato da Sarroch a Capoterra e dall’Ospedale Marino a Monserrato. Il trasferimento dovrà aver luogo solo a seguito dell’implementazione delle altre postazioni nell’ambito interessato (rispettivamente nuove India a Pula e a Quartu S. Elena), in modo da garantire la continuità del servizio durante la transizione e un miglioramento complessivo dell’assistenza a seguito del completamento del piano”.