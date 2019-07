Sardi in coda in Italia nelle spese per le scommesse sul calcio: solo 25 euro a testa all’anno

In Campania ogni residente ha mediamente scommesso sul calcio 183 euro; in Sardegna non si arriva a 25 euro. Sono i due estremi registrati dal Report Calcio della Figc, presentato questa mattina a Roma. Va considerato da un alato che dal conteggio restano fuori le scommesse on line, dall’altro che le cifre si riferiscono al giocato, non alla spesa effettiva che è di molto inferiore perché è quanto resta agli operatori una volta pagate le vincite (che spesso raggiungono il 90% della raccolta). Il dato della Campania, riferisce Agipronews, parla di un miliardo di raccolta, quello della Sardegna si ferma a poco più di 40 milioni. Tra le altre regioni, supera quota 100 solo la Puglia (107 giocato pro capite), al di sotto dei 50 ci sono Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Veneto.