Sardegna, venditore di cocco violenta una turista: condannato a 5 anni di carcere

Aveva violentato una ragazza 20enne di Arezzo in vacanza a Budoni, in auto fuori da una discoteca, e poi si era persino vantato con gli amici. Scatta la condanna per un napoletano che vendeva cocco nelle spiagge sarde