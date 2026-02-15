Sardegna, paurosa esondazione del rio Mannu: diverse famiglie via dalle case, messe in salvo con i gommoni.Vigili del fuoco in azione per evacuare le case e portare in salvo con le imbarcazioni i residenti in grande difficoltà per la piena del fiume. L’Isola continua a pagare a caro prezzo gli allagamenti dovuti alle ultime abbondanti piogge. Ecco cosa sta accadendo in particolare a Ozieri e Porto Torres, le due città più colpite dal maltempo di questo weekend.Dodici persone sono rimaste isolate e intrappolate, e solo grazie al super lavoro degli operatori dei VVff hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo momenti di paura e tensione. Tra gli evacuati anche una bambina di pochi mesi.A Solarussa è invece esondato il fiume Tirso, allagando le campagne e creando molti disagi. La situazione è costantemente monitorata mentre nel Cagliaritano è scattata una nuova allerta gialla sino alle 15 di lunedì.