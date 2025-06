Una delle strutture più imponenti di tutto il Medio Campidano è fallita da anni e, nonostante oramai il prezzo irrisorio in proporzione alla volumetria della struttura e del terreno circostante, nessuno la vuole. È andata deserta l’ennesima asta per la struttura ricettiva da trentacinque camere, ristorante, sala da pranzo e sala congressi che da sola vale dieci volte il totale dei posti prenotabili nell’albergo, seicento sedie, che sino a 15 anni fa accoglieva anche ospiti nazionali in attesa di incontri o concerti. Poi il declino, le incursioni da parte degli incivili e le razzie hanno ulteriormente aggravato la situazione della struttura abbandonata e data in mano al tempo che, inesorabilmente, ha logorato la bellezza sia degli interni che quella esterna. Pochi giorni fa era fissata l’asta per l’albergo, andata deserta, che verrà riproposta ancora una volta a settembre. Da oltre 4 milioni di euro il prezzo è sceso a 570 mila euro. Chissà se il martelletto sancirà una nuova vita per la struttura situata nella periferia della città, intanto rimane chiusa, inaccessibile per tutti tranne per i malintenzionati che, non di rado, varcano le porte di quello che, un tempo, era un piccolo gioiello innovativo di tutta la Provincia.