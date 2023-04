Sanluri, 35 mila euro per arricchire la città di giochi inclusivi per i bambini più fragili

Tanti i parchi che regnano nel centro del Medio Campidano, ben curati e ampiamente frequentati anche dai cittadini dei paesi limitrofi che, tra una passeggiata e un ristoro in una panchina, possono godersi il relax mentre i piccoli giocano spensierati con le tante attrazioni installate appositamente per loro. Presto questi passatempi all’aria aperta verranno maggiormente potenziati, in particolar modo con giochi specifici dedicati ai disabili in maniera tale da poter ampliare la scelta con cui divertirsi. Una decisione fortemente voluta da Urpi e dalla sua amministrazione che, passo dopo passo, dimostra che nessuno viene mai lasciato indietro bensì può godere di servizi e opportunità ben studiati e mirati a soddisfare qualsiasi esigenza.