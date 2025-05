L’ultimo medico che va via è la dottoressa Contini, in pensione dal 1° maggio, per il paese si prospetta un altro posto vuoto, almeno per il momento, come già accaduto per i medici Floris e Satta, pediatra mai sostituito.

“Comprendiamo le dinamiche complesse legate alla disponibilità di personale medico, tuttavia, la mancanza di un “nuovo bando” per nuove assunzioni e di conseguenza la preoccupazione generalizzata riguardo la reiterata mancanza di un adeguato numero di medici di base, sta creando notevoli disagi ai nostri concittadini” spiega il sindaco.

“Non avendo ancora avuto riscontro circa la nota trasmessa e alla quale ne seguirà un’altra di sollecito entro qualche giorno, confidiamo nell’attenzione e nella sensibilità dei Direttori ASL e del Distretto Area Ovest verso le esigenze del nostro territorio al fine di considerare con la massima urgenza la situazione e di adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida e adeguata sostituzione della Dott.ssa Contini, assicurando così la continuità dell’assistenza medica di base a San Sperate”.