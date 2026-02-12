Il sindaco Andrea Abis ha emesso una ordinanza urgente con la quale viene totalmente interdetto l’accesso alla spiaggia alla Torre di San Giovanni di Sinis.

“Interdetto qualunque accesso sul versante e divieto di utilizzo delle scale di discesa a mare, quelle inaugurate due stagioni fa” spiega Abis.

La combinazione delle piogge intense e senza sosta di queste settimane associate alle violente mareggiate ha innescato un processo di erosione e pericolo smottamento del versante mai visto prima: “Preoccupa l’accelerazione improvvisa del fenomeno”.

Un “brutto segno” viene definito, “un ammasso di dimensioni imponenti si sta spostando, il campanello d’allarme ha suonato”.