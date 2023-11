San Gavino Monreale, quando il dolore si trasforma in ricordo attraverso il disegno

ra le mani due rose e in mezzo un cuore, in sintesi, un occhio e altri fiori in memoria di un amico, Loris, che dopo una festa trascorsa in allegria, a casa sua non è mai giunto purtroppo poiché la sua vita è rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto dopo aver impattato con il guardrail. E non potevano che ricordarlo così i suoi amici in quel di San Gavino Monreale, paese di Giorgio Casu, di artisti e murales, il centro che, anno dopo anno, si è trasformato in una distesa di zafferano e pareti colorate. Sono stati i ragazzi dell’associazione culturale “Skizzo” a dare il via a questa moda, proprio in omaggio a un loro amico scomparso prematuramente. Hanno coinvolto in primis i loro coetanei, per poi contagiare i più grandi che, supportati e incentivati dall’amministrazione comunale, hanno proseguito con opere e manifestazioni. Sempre presenti, non potevano di certo mancare anche per il murale dedicato a Loris. “Il muralismo e la street art stanno entrando sempre di più nel cuore e nella testa dei sangavinesi, a dimostrazione del fatto che la nostra è una comunità di creativi e passionali, in grado di unirsi e supportare i bei progetti che fanno bene a tutti” aveva comunicato l’associazione “Skizzo”.

L’opera è firmata da Salvatore Curreli e realizzata con il cuore e le braccia dai tanti volontari del Comitato Spontaneo LOR15, nato per ricordare l’amico. “Per noi dell’Associazione Culturale SKIZZO, quando ci è stato chiesto di dare una mano, è stato un onore e un piacere dire di si, non ci abbiamo dovuto pensare neppure un attimo, perché sappiamo di avere una discreta esperienza nel campo e perché abbiamo il piacere di supportare tutte le iniziative volte a portare alta la bandiera del nostro paese natale”.