San Gavino Monreale, monopattini e biciclette elettriche che sfrecciano ovunque, anche in contromano: chiesta una stretta per imporre agli autisti spericolati il rispetto delle norme per la sicurezza stradale.

La delicata tematica infatti verrà ripresa in consiglio comunale con una mozione depositata dalla minoranza che chiede una presa di posizione da parte delle istituzioni in carica.

Oramai sono ovunque e chi tiene il manubrio tra le mani spesso sono minorenni: il fenomeno dei monopattini elettrici ha preso il sopravvento anche nel paese del Medio Campidano dove, come pressoché in tutti gli altri territori, si deve fare i conti con mezzi che sbucano all’improvviso e soprattutto in contromano. Si rischia un incidente, in poche parole.

Non solo monopattini al centro dell’attenzione, bensì anche le più comuni due ruote ecologiche e quelle più sofisticate che oltre ai pedali hanno la spinta elettrica.

Ecco, allora, che per la sicurezza stradale di tutti, viene richiesta una azione mirata per evitare il dramma: una serie di azioni da intraprendere partendo dalla sensibilizzazione per finire con le sanzioni in modo tale da “educare” chi proprio non vuol sentire. Prevenzione, informazione e repressione delle condotte scorrette, insomma: la sicurezza stradale prima di tutto, che include il rispetto della propria vita e quella degli altri.