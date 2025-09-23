Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati per la scomparsa della 33enne Cinzia Pinna, di cui non si hanno notizie dalla notte dell’11 settembre.

La Procura di Tempio sta delineando un quadro purtroppo non positivo sulle ricerche della ragazza: le indagini si stanno indirizzando verso il reato di omicidio e occultamento di cadavere. Due, quindi, sarebbero le persone implicate nella scomparsa della giovane di Castelsardo, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per avere tutti gli elementi certi.

In prima linea sempre la famiglia di Cinzia che attraverso numerosi appelli non smette da ormai più di 10 giorni di chiedere verità su ciò che è accaduto quella notte.