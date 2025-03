Da settimane sgorga incessantemente un ruscello che, ogni giorno, aumenta sempre più la portata d’acqua che fuoriesce dal sottosuolo. “Abbiamo notato che quando transitano i mezzi pesanti la situazione peggiora ulteriormente” spiega chi abita poco distante dalla falla. Le segnalazioni sono state fatte anche direttamente a chi lavora per Abbanoa, “ma nessuno sinora si è visto”. Intanto in via Municipio l’asfalto è sempre più bagnato, il bene prezioso ristagna in alcuni punti e si guarda preoccupati alla bella stagione in arrivo, avara di pioggia e generosa di ordinanze che impongono il risparmio dell’acqua per affrontare i periodi di siccità.

Un intervento immediato, insomma, è quello richiesto, al fine di mettere eventualmente in sicurezza la via e, soprattutto, evitare un ulteriore spreco di acqua.