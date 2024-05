Samassi, dal sole a un violento acquazzone: anche a maggio altalena meteo

Dal sole a un violento acquazzone improvviso: inizio maggio all’insegna del tempo instabile, in pochi minuti giù le temperature e pioggia a catinelle. Ampiamente preannunciate dagli esperti del meteo, le anomalie climatiche non si sono fatte attendere: alte temperature e un piacevole sole che ha invogliato tante persone a uscire da casa per godere del sole, magari, passeggiando, e che, improvvisamente, hanno dovuto far rientro a casa di corsa. Infatti, verso le 15, nubi nere, cariche di pioggia, hanno spodestato il sole e le gradevoli temperature per lasciar spazio a lampi, tuoni e un violento acquazzone. Uno scenario che non dovrebbe far notizia e che, invece, ha colto di sorpresa il territorio che, come il resto dell’Isola, soffre la siccità da mesi. Piogge intense, improvvise e localizzate, sempre secondo i meteorologi sono previste anche per domani. Tempo più stabile da venerdì e nel fine settimana spazio al sole e a temperature che sfioreranno i 30 gradi.