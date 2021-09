“Salviamo tre gatti avvelenati e trovati a Sestu, aiutiamo a vivere la mamma e le sue due cucciole”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’APPELLO DELL’ ASSOCIAZIONE FIEROGATTO DI SIMONA CONTU, PER LA RACCOLTA FONDI PER SALVARE LA VITA A MAMMA GATTA E LE DUE CUCCIOLE AVVELENATE DA TOPICIDA.

HOPE avvelenamento da topicida.

Emorragia addominale, ricoverata e messa sotto terapia. 2 mesi, sembra femmina.

Recuperata dal parcheggio sotterraneo de “La Corte del Sole” dopo segnalazione di gattini con difficoltà respiratoria. Lei è quella messa peggio ma stiamo organizzando i recuperi anche della madre e della sorellina. Che l’avvelenamento sia stato voluto o accidentale non lo sappiamo ma l’urgenza di intervenire supera questa domanda. Si trova in clinica a Quartu, il veterinario dice che è arrivata già grave non sa se ce la farà. È sotto antiemorragici e aspettiamo che risponda alla terapia. Al momento non sappiamo altro, vi terremo aggiornate.

Chiunque volesse aiutarci può donare via

O tramite bonifico all’IBAN:

IT78N0306909606100000173503

INTESTATO A: Associazione Fierogatto