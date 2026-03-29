Ringraziamento e Trigesimo
Ad un mese dalla scomparsa
del caro e indimenticabile
Salvatore Sulis
noto Toto
La moglie Silvia, le figlie Francesca e
Alessandra, il genero Roberto e il nipote
Michele ringraziano quanti gli sono
stati vicini con scritti, fiori e presenza e
invitano a unirsi in preghiera nella Santa Messa
che verrà celebrata Martedì 31 Marzo alle ore 19.00 nella
Parrocchia San Paolo in Piazza Giovanni XXIII.
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