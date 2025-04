Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Jerzu, in Ogliastra. Un uomo di 55 anni, Mario Mameli, è rimasto ferito in modo serio a una gamba mentre era impegnato in lavori di pulizia del terreno con un decespugliatore. L’allarme è scattato immediatamente: l’equipaggio dell’elisoccorso del 118 ha raggiunto il ferito, prestando le prime cure sul posto prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo quanto riferito dai sanitari, l’uomo ha riportato una lesione importante ma non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto.