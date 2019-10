Riparazione dell’acquedotto Campidano: interessate Donori, Dolianova, Monastir, San Sperate e Serdiana

Martedì 22 ottobre 2019 le squadre di Abbanoa effettueranno un importante intervento di manutenzione in territorio di Donori lungo l’acquedotto Campidano. Nel dettaglio sarà eliminata una dispersione in località Modulu la cui eliminazione è stata immediatamente programmata. Durante la fase dell’intervento, grazie alle manovre in corso nelle reti e all’accumulo delle riserve, l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte nei serbatoi comunali.

I centri interessati sono Dolianova, Donori, Monastir, San Sperate e Serdiana. In questi centri eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio in base all’andamento dei livelli nei serbatoi.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.