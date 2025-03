Nelle scorse ore, i carabinieri di Sanluri hanno denunciato un 40enne residente a Serramanna per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

L’uomo è stato fermato alla guida di una Volvo XC40 lungo via Umberto nel corso di un controllo di iniziativa. Alla richiesta di sottoporsi all’alcoltest, ha ripetutamente rifiutato di eseguire l’accertamento, nonostante fosse stato informato delle conseguenze legali del diniego. Ai sensi della normativa vigente, il rifiuto equivale, sotto il profilo sanzionatorio, alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più elevata, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Per tale motivo, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 186, comma 7, del CdS, che prevede una sanzione penale con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, se di proprietà del conducente. Contestualmente, i militari hanno provveduto al ritiro della patente e al sequestro amministrativo dell’auto, come previsto dalla normativa in materia.

L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai Carabinieri che hanno proceduto all’accertamento. L’episodio evidenzia l’importanza dei controlli sul territorio per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza della circolazione stradale.