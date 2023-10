Raduno d’auto d’epoca a Monserrato, tutto pronto per appassionati e curiosi

Al via i preparativi per la quarta edizione del ” Raduno auto d’epoca Citta’ di Monserrato ” che si terra’ Domenica 5 Novembre presso i Giardini di Via del Redentore . Riparte cosi’ uno degli appuntamenti piu’ attesi dai monserratini e da tutti gli appassionati del motorismo storico .L’ evento, nelle precedenti edizioni, si era tenuto solitamente alla fine del mese di settembre, ma quest’anno a causa della concomitanza con altri eventi storico-motoristici si e’ preferito spostarne la data. Sono stati cosi’ avviati gli iter procedurali necessari per la realizzazione della manifestazione compresi la richiesta di patrocinio gratuito al Comune di Monserrato ed il mandato tecnico per la realizzazione del piano sicurezza , allo stesso tempo sono stati avviati i contatti con le associazioni di volontariato indispensabili per la riuscita di un evento di cosi’ grande portata.

Nutrito il programma previsto dagli organizzatori , si partira’ dalle 8,30 e fino alle ore 10,00 con la registrazione dei partecipanti nella Via del Redentore , che verra’ chiusa la traffico per consentire la sosta degli autoveicoli e lo svolgimento di spettacoli musicali come l’ esibizione della ” Banda Musicale “. Alle 10,15 l’avvio ufficiale della manifestazione con l’ intervento di Marco Ambu , Presidente dell’ Associazione Monserrato Auto e Moto d’Epoca , organizzatore della manifestazione , a seguire ci sara’la benedizione impartita dal Parroco Don Sergio Manunza e il saluto istituzionale del Sindaco Tommaso Locci . Alle 11,45 partira’ il Corteo delle autovetture che attraversera’ le vie dell’abitato seguendo il percorso previsto . Al rientro si terra’un ” Aperipranzo ” per gli equipaggi curato da una ditta specializzata in catering e l’ Associazione ” Sa Carriadroxia ” . Nel pomeriggio inoltre si terra’ la ” Zeppolata ” a cura del Maestro Pasticciere Giuseppe Vincis in collaborazione con ” l’ Associazione Pauly aps ” e l’ Esibizione del gruppo musicale ” Harmony Sound “, cui seguiranno le premiazioni finali ed una ” Fiera del Dolce ” presso la sede dell’ Associazione ” Sa Carriadroxia”. Molteplici inoltre i servizi di ristorazione a disposizione dei visitatori , nonche’ i camion-bar e le bancarelle dei torronai . L’intero evento sara’ finanziato dagli sponsor e da contributi volontari di soci e appassionati . Notevole sara’ lo sforzo profuso dagli organizzatori che accoglieranno al meglio gli appassionati provenienti dall’ Hinterland cagliaritano e da numerose localita’ dell’ Isola , sono gia’arrivate infatti numerose adesioni all’ evento da Alghero , Arbus , Carbonia , Guspini , Iglesias , Oristano , San Gavino , Sassari , Seui , Ussassai . Un appuntamento sicuramente da non perdere che chiudera’ una stagione radunistica che ha visto protagonista l’ Associazione ” AMAME ” di Monserrato, a partire dal primo evento svoltosi con grande successo il 19 Febbraio scorso a Soleminis .