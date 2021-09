Radio Zampetta Sarda: Tiziana Ghironi ci parla di adozioni responsabili

A RADIO ZAMPETTA SARDA OSPITE TIZIANA GHIRONI, CI PARLA DELL’ IMPORTANZA DELLE ADOZIONI RESPONSABILI, DI LAIKA VITTIMA DI UN INCIDENTE CHE HA RIPORTATO UNA LESIONE AL MIDOLLO SPINALE IRREVERSIBILE, PERDENDO LE NORMALI FUNZIONALITA’, E DEL SUO PROGETTO ” ANCHE IO HO VISTO IL MARE.”

IL SUO APPELLO È PER LAIKA, HA APERTO UNA RACCOLTA FONDI PER L’ ACQUISTO DI UN CARRELLINO.

AIUTIAMO LAIKA!

TIZIANA, NEL CORSO DEL TUO VOLONTARIATO TI È CAPITATO SPESSO DI TROVARTI DAVANTI A SITUAZIONI DIFFICILI E PER QUESTO MOTIVO HAI A CUORE LA TEMATICA DELLE ADOZIONI RESPONSABILI.

COS’ È UN’ ADOZIONE RESPONSABILE?

” Premetto che l’ adozione responsabile deve iniziare nelle prime fasi, questo può avvenire quando sia un cane che un gatto vengono scelti in un rifugio o in un canile, che ha come prima scelta l’ iter di preaffido e da lì che inizia l’ adozione responsabile.

Però non è sempre possibile, perché molte famiglie comprano i cani oppure li prendono da cucciolate casalinghe, in questo caso, noi volontari non possiamo intervenire e quello che può succedere è che vengano affidate a famiglie che non sono né pronte, né sensibilizzate ad accogliere un animale. Quindi può succedere che nel corso del tempo non si sentano più adeguate ad affrontare questo tipo di vita, perché comunque è un impegno avere un animale in casa, diventa un membro della famiglia, devi curarlo, seguirlo, portarlo fuori a fare i bisogni, sono tante piccole attenzioni che ogni giorno fanno parte della vita quotidiana.

Purtroppo un’ adozione irresponsabile è conseguenza di eventi poco piacevoli per il cane.

IN QUESTI GIORNI TI STAI OCCUPANDO DI UNA SITUAZIONE MOLTO TOCCANTE, CE NE VUOI PARLARE?

” Colgo l’occasione di parlare di Laika, chi mi segue su Facebook l’avrà già conosciuta, non vogliono colpevolizzare nessuno ma parlare dell’ esperienza che sto vivendo. Laika è un pastore tedesco di 3 anni, che malcapitamente ha trovato il cancello di casa aperto ed è stata investita da una macchina riportando un grave danno al midollo spinale. Layca non potrà più camminare, sarà un cane disabile, dovrà essere gestita in maniera eccellente, ha bisogno di attenzioni e cure costanti a vita, col supporto di un carrellino potrà riprendere a camminare, però ci vuole impegno anche per questo, perché far adattare un cane a un carrellino non è facile.

Noi umani davanti a situazioni spiacevoli siamo in grado di capire, purtroppo un animale no, deve metabolizzare questa sua nuova condizione fisica.”

VUOI FARE UN APPELLO?

” Si voglio lanciare un appello di solidarietà per Laika, già in tanti lo hanno fatto e ci stanno aiutando con piccole donazioni, e qualsiasi donazione è importante perché ci garantirà di comprare un carrellino. Sulla mia pagina Facebook Tiziana Ghironi ho aperto una raccolta fondi, oppure mi può contattare al +39 392 298 8807.”

LAIKA ADESSO COME STA?

Laika adesso ha bisogno di riposo e di riprendersi dalla botta non solo fisica ma anche emotiva, perché vuole alzarsi correre come prima ma non può. Solo chi la vive capisce realmente.

Per questo motivo, senza colpevolizzare nessuno si punta a prestare la massima attenzione a cancelli e porte che devono essere ben chiuse, perché l’ indole del cane anche se non di tutti è quella di scappare.

Laika è stata vittima di una distrazione, però ci sono cani che vengono lasciati liberi di circolare per strada senza nessun controllo, questo è il problema principale. Purtroppo chi se ne prende cura sono i volontari spesso squattrinati che si accollato una responsabilità troppo grande, per questo motivo noi volontari abbiamo bisogno di aiuti, cerchiamo di essere più sensibili nei confronti di chi si impegna senza nessun tornaconto per amore degli animali.”

HAI UN PROGETTO NEL CUORE?

” Si, io collaboro con il Rifugio Crocchetta e i suoi 65 Fratelli, abbiamo bisogno di volontari per i cani ospiti che hanno estrema necessità di essere accuditi.

Ho iniziato a programmare un’ idea di adozione a distanza, quindi dare la possibilità alle persone che non possono tenere un cane in casa di andare la domenica al rifugio, e attuare con le volontarie un percorso per uscire fuori a fare una passeggiata, soprattutto per i cani anziani che dal rifugio non usciranno più.

Dare la possibilità di vedere il mondo esterno, infatti il progetto si chiama ” ANCHE IO HO VISTO IL MARE”, perché molti cani nascono, vivono e muoiono nel rifugio ed è molto triste quando un cane non ha mai potuto assaporare la vita di una famiglia .

Vorrei lanciare un appello al mondo del volontariato.

Meno discussioni e più collaborazione.

Abbiamo tutte lo stesso obbiettivo.

Lasciano gli attriti tra volontarie alle spalle e pensiamo a creare la giusta sinergia per aiutare gli animali in difficoltà.”