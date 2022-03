Radio Zampetta Sarda, sos per 2 cagnolini scomparsi a Flumini

SOS A RADIO ZAMPETTA PER LA SCOMPARSA DI 2 CAGNOLINI A FLUMINI, ZONA SA FUNTANEDDA

Michela lancia un appello per ritrovare i suoi 2 cagnolini, spariti tra le 18:00/18:30 a Flumini, zona Sa Funtanedda:

“Non sappiamo se siano scappati o se qualcuno sia entrato in casa per portarli via. Siamo disperati, vi chiediamo per favore di aiutarci a diffondere il più possibile questa notizia.

Numero di telefono: 3405762711″