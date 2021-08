Radio Zampetta Sarda, sos da Quartu per una gattina scomparsa

SOS DA QUARTU SANT’ELENA A RADIO ZAMPETTA SARDA, SMARRITA GATTINA.

AIUTIAMO TUTTI CON LE CONDIVISIONI E SEGNALAZIONI PER FARLA RIENTRARE A CASA

CONDIVIDIAMO!

Quartu Sant’Elena, la gattina manca da domenica 22 agosto, sparita dalla zona di via Eligio Porcu, via Conte San Giuliano, via Basciu. É stata vista ( ma non abbiamo la certezza fosse lei) in via Napoli, via Benedetto Croce e via Cimabue.

Per tutti gli avvistamenti contattate +39 338 570 8368

Trattenetevi con la gattina e avvisate subito al numero telefonico indicato.

Si ringrazia per la collaborazione.

