Radio Zampetta Sarda: sos a Quartu, due gattini cercano casa

RADIO ZAMPETTA SARDA:” SOS A QUARTU, 2 GATTINI CERCANO CASA”.

Queste 2 meraviglie si trovano in un condominio di Quartu Sant’Elena, dove il malcontento non ha tardato ha farsi sentire.

Chi ci segnala la situazione è una condomina che ama i gatti, ma le sue forze fisiche ed economiche non le consentono di prestare le giuste attenzioni per tutelare i micini.

Figli di una randagina che ha deciso di partorire nel giardino del condominio, hanno circa 2 mesi, pelo semi lungo/ lungo, sono giocherelloni e particolarmente belli.

Chi li adotta?

Contattate il 3881757237

