Radio Zampetta Sarda: “Sambuca, dolce e coccolone cerca una famiglia per la vita: chi lo adotta?”

Per la campagna di sensibilizzazione “Adotta un cane dal canile di Cagliari,” Radio Zampetta Sarda vi presenta il bellissimo Sambuca, 7 mesi dolce e coccolone aspetta una famiglia per la vita.

Chi lo adotta?

Sambuca è un cucciolone di 7 mesi, maschio intero di taglia media, entrato in canile a Maggio 2021 perché abbandonato davanti alla porta degli uffici insieme ai fratelli Ron, Soda e Placido; dei quattro è l’unico a non aver ancora trovato adozione. Sambuca è un cucciolone dolce e affettuoso con le persone che quotidianamente si occupano di lui, con gli estranei è inizialmente riservato ma basta poco per conquistare la sua fiducia. Sambuca deve imparare ad andare al guinzaglio e non ha esperienza del contesto urbano, per lui si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, che abbiano la pazienza di accompagnarlo alla scoperta del mondo. Sambuca va d’accordo con gli altri cani, può essere inserito anche in famiglie dove siano presenti dei bambini e si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it