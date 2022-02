Radio Zampetta Sarda, ricompensa da mille euro per chi riporta a casa Banny, smarrito a Dolianova

RICOMPENSA DI โ‚ฌ 1000 A CHI RIPORTA BANNY A CASA.

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER BANNY, SMARRITO DA CIRCA UN MESE DA DOLIANOVA.

Lโ€™abbiamo cercato ovunque senza esito, abbiamo ragione di pensare che ๐ฌ๐ข๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฏ๐ข๐š!

Se lโ€™avete prelevato o lโ€™avete notato aggirarsi in qualsiasi zona vi preghiamo di contattarci.

๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ซ๐ข๐š๐ฆ๐จ 1000 โ‚ฌ di ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š ๐š ๐œ๐ก๐ข๐ฎ๐ง๐ช๐ฎ๐ž ๐ซ๐ข๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐๐š๐ง๐ง๐ฒ ๐š ๐œ๐š๐ฌ๐š .

Vi ricordo che รจ stato perso a DOLIANOVA in via Murgioni, ma potrebbe essere ovunque!

Banny รจ un gatto adulto castrato, bianco con striature arancioni e grigie e gli occhi azzurri, รจ abituato a girare nella zona e non si allontanava tanto restando sempre nei paraggi.

๐‘๐ข๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฅ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฎ๐š ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐š!

Cristian 3802660267

Grazie a chiunque volesse condividere il post