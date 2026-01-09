TANTO AMORE PER IL DOLCISSIMO TOMBOLINO; CHI LO ADOTTA?
Tombolino è un micino coccolone e giocherellone, un gran ruba cuori!
Chi lo adotta avrà la fortuna di conoscere quanto amore un gatto può donare.
Proprio per questa sua attitudine ad essere estremamente dolce, Tombolino merita una vera adozione del cuore.
Ha quasi 5 mesi, trattato con antiparassitari gode di ottima salute, è stato salvato da un contesto di estremo pericolo.
Potete conoscerlo senza impegno, contattando con un primo messaggio whatsapp la redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632.
Adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza, lontano dai pericoli della strada.
Adozione Cagliari e hinterland.