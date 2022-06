Radio Zampetta Sarda: “Alaska è affetta da una grave anemia, aiutiamola”

Una donazione per salvare la dolce Alaska da una grave anemia. Per chi non conoscesse la storia di Alaska:

Alaska è una gatta di 6 anni, affetta dalla FELV, il virus della Leucemia felina. Inizialmente asintomatica, viene adottata da diverse famiglie, senza mai riuscire ad avere una casa fissa o una famiglia che la ami davvero. É febbraio del 2021, quando finalmente Alaska riesce a trovare una famiglia amorevole e delle persone che si prendano cura di lei. Passa un anno e mezzo e Alaska è felice con la sua famiglia, ma ecco che la FELV inizia a mostrarsi: Alaska comincia a perdere peso,smette di mangiare e perde la sua vivacità che la aveva sempre contraddistinta. Passa da 4 chili a meno di 3.

Vengono fatte le analisi del sangue e viene fuori ciò che temevamo di più: Il midollo di Alaska non sta più funzionando come dovrebbe, provocandole una grave anemia. Iniziamo iniezioni di Stargate, per stimolare il midollo, e tentiamo la strada della trasfusione, ma senza successo (nessun gatto testato è risultato compatibile con lei). Sottoponiamo Alaska a un eco addome e arriva una seconda batosta: Sospetto Linfoma intestinale.

Perciò Alaska viene vista anche da un Oncologo, che ci prescrive altri esami del sangue e delle urine, più un esame citologico del presunto tumore.

Attendiamo i risultati con ansia, finché non arriva una buona notizia: Alaska non ha un linfoma,ma il suo linfonodo sta producendo globuli rossi al posto del midollo. Alaska vuole vivere! Tuttavia dalle nuove analisi del sangue risulta un possibile altro problema: La FIP. Una malattia virale pericolosa e lunga da guarire,ma curabile. La cura è molto costosa, e nel frattempo cerchiamo di tenere sotto controllo i sintomi con altre iniezioni di Stargate, antibiotici, farmaci per la nausea e vitamine.

Sono ancora tante le cure di cui Alaska necessita, ma noi vogliamo tentare il tutto per tutto per salvarle la vita e aiutarla a realizzare il suo desiderio, quello di vivere. Tutti insieme possiamo fare questo, anche con piccoli contributi. Ogni vostra donazione aiuterà Alaska a trascorrere ancora molto tempo con la sua famiglia.

Grazie alle vostre donazioni si iniziano a vedere i primi segni di miglioramento di Alaska. Ha ripreso più o meno a mangiare e per il momento ha smesso di perdere peso. Attualmente, come terapia, oltre a antibiotici, farmaci per la nausea e vitamine, stiamo facendo delle iniezioni continue per la sua anemia, che hanno un costo molto elevato. Il farmaco ha un costo di 60 euro e le iniezioni vanno rifatte ogni tre giorni. Una spesa molto alta, ma che la sta aiutando tanto e noi desideriamo continuarla per tutto il tempo che sarà necessario. Per questo chiediamo ancora il vostro aiuto per dare ad Alaska la speranza di vivere e di restare con noi ancora molto a lungo: con le vostre donazioni potremo proseguire con le punture, oltre a saldare tutti gli esami già fatti in precedenza. Anche piccole offerte possono fare la differenza. I dati per donare sono sempre:

Numero carta: 5333 1711 2136 8910

IBAN: IT55B3608105138214585914595

Segue il link con il video della piccola Alaska nel suo percorso di cura.

