Radio Zampetta Sarda: aiutiamo Milo, Sole e Bianca

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI FRANCESCA DA ASSEMINI PER MILO, SOLE E BIANCA PER SALVARLI.

BELLISSIMI, DOLCI E COCCOLONI, CERCANO STALLO O ADOZIONE.

CONDIVIDIAMO!

“Aiutateci a trovare una sistemazione per questi 3 gatti di circa 1 anno che vivono ad Assemini in una strada trafficata, purtroppo il rischio di investimento è altissimo.

Si cerca urgentemente uno stallo, così abbiamo il tempo di trovare adozione senza che continuino a essere esposti a eventuali investimenti, e possano godere del riparo dalla pioggia e dal freddo.

Aiutateci almeno condividendo, grazie per chi lo farà.

Info +39 340 955 5554

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.