A Radio Zampetta Sarda l’appello per ritrovare Mio, scomparso a Quartu

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO PER RITROVARE MIO, SCOMPARSO DA 10 GIORNI.

POTREBBE ESSERE OVUNQUE SE SI È INFILATO NEL VANO MOTERE DI UN AUTO.

SE VEDETE UN GATTO NUOVO NELLA VOSTRA ZONA UGUALE A MIO CHIAMATEMI SUBITO!

Risponde al nome Mio è sparito 10 giorni da via Salandra – Quartu Sant’Elena. Chi lo vedesse può contattarmi al 3898511914

Ha l’abitudine di nascondersi nel vano motore delle macchine, infatti già nei primi giorni di luglio era stato investito e trovato in fin di vita molto lontano da casa sua, per fortuna l’ intervento tempestivo di una bellissima persona gli ha salvato la vita. Nonostante questo episodio, di cui sono venuta a conoscenza solo oggi, la proprietaria ha ritenuto necessario continuare a farlo uscire scrivo questo post perché ho dato io, un anno fa, in adozione questo micio, con tanti sacrifici e fatica ho tolto lui e i suoi fratellini dalla strada per dare loro una vita migliore e sicura, ma è evidente che è stato fatto, da parte mia, un grave errore di valutazione e per questo nn riesco a darmi pace. Chiunque dovesse vederlo “anche morto” vorrei che mi contattasse al 3898511914. Vi prego condividete

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.