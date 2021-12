Radio Zampetta Sarda, adozione per un dolcissimo micio in zona Is Mirrionis

ADOZIONE DEL CUORE PER QUESTO DOLCISSIMO MICIO, CHE HA TROVATO RIPARO IN UNA GRATA DOVE AL DI SOTTO C’ È IL VUOTO, A CAGLIARI ZONA IS MIRRIONIS.

È IN GRAVE PERICOLO, SALVIAMOLO CON UNA BELLA ADOZIONE!

Il micio è già castrato come si nota dal taglietto all’orecchio destro. Resta di taglia piccola ed è molto dolce.

Si è stabilito dentro quella grata, sotto la quale c’è il vuoto, quindi è in pericolo.

Una persona lo accudisce portandogli del cibo. Gli ha messo anche una coperta.

Sembra che il micio sia comparso dal nulla.

Si trova a Cagliari,zona Is Mirrionis.

INFO MESSAGGIO WHATSAPP AL +39 393 014 1269

