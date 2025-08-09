ADOZIONE DEL CUORE PER LA PICCOLA ARIEL, 37 GIORNI DI TENEREZZA.

Prenota l’adozione e parti, al tuo rientro si procede con l’inserimento.

È un dolcissimo batuffolino, giocherellona e tenerissima.

È stata salvata da una ragazza che le ha fatto da balia umana, è stata visitata dal Vet, trattata con antiparassitario e esame feci negativo, educata all’ uso della lettiera, la prova è nei commenti del post originario di Radio Zampetta Sarda, guardate un pò!

Si trova in stallo a Quartu, è arrivato il momento di cercare una famiglia per la vita, l’ adozione deve essere responsabile e consapevole che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada.

Contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.