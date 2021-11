Radio Zampetta Sarda: sopravvissuto alla strage dei fratellini in un condominio, gattino cerca una famiglia

Questa dolce creatura di 500gr ha circa un mese e mezzo e si trova a Cagliari, purtroppo non si sono salvati i suoi due fratellini che sono nati all’interno di un cortile condominiale. Come ben si sa, nei condomini è difficile che tutti siano favorevoli all’insediamento di gatti e le poche ragazze che si occupano di sfamarli e sterilizzarli, devono combattere anche con dispetti e atrocità, quali avvelenamenti. Si cerca in tutti i modi di salvare queste vite, di quest’ultima cucciolata è sopravvissuto solo questo piccolo amore, è dolcissimo e ama le coccole. Cerchiamo un adozione seria, controlli pre e post affido ed ovviamente SOLO vita in sicurezza. In caso di cortili /balconi si dovrà studiare insieme alle volontarie una soluzione per rendere l’ambiente sicuro. Obbligo di sterilizzazione al 6/7 mese di vita. Vi preghiamo di condividere, ed aiutarci a trovare una casa per tutta la vita.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda. Info +39 338 996 9359