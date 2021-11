Happy, la cucciolotta del canile di Cagliari che si spancia per le coccole: chi la adotta?

Happy è una cucciolona di 7 mesi tutta bianca con il pelo lungo, entrata in canile a settembre 2021 insieme a Ierru, Denghi, Monchy, Zigulì e Nerone perché si son resi protagonisti dello sterminio di alcune galline in un pollaio. Happy è la più affettuosa del gruppo, viene a chiedere attenzioni, si spancia per farsi grattare petto e pancia e poi salta addosso per richiedere ancora contatto fisico. Happy è pacifica anche con gli altri cani, apprezza fare le passeggiate nel verde ma tollera ancora poco la limitazione data dal guinzaglio. Per Happy si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato. Happy si cede in adozione vaccinata, in possesso di microchip e con l’obbligo di sterilizzazione che verrà effettuata gratuitamente presso la sede del canile comunale di Cagliari non appena la cagna avrà l’età giusta per affrontare l’intervento.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :



10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email:

