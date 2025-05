RADIO ZAMPETTA SARDA, SS 131 MATZEDDU, 13 GATTI IN ESTREMO PERICOLO.

Ennesimo grido d’ aiuto di una passante alle porte di Matzeddu/ Monastir che segnala una situazione di estremo pericolo:

“Si chiede aiuto urgente per un gruppo di circa 13 gatti abbandonati a se’ stessi, che vivono in una situazione di pericolo costante e degrado totale.

Si sono stanziati in una zona lungo la SS 131 in Località Matzeddu/Monastir, a ridosso di alcuni caseggiati industriali.

La maggior parte sono femmine, incinta, denutrite e alcune con evidenti problemi fisici da curare.

Solo 2 di queste sono sterilizzate e più docili.

Si chiede aiuto per la cattura da parte di volontarie o associazioni per salvare questi poveri gattini abbandonati a se’ stessi e ad un destino sicuramente infausto.

Nel caso, anche solo un aiuto come raccolta fondi per poter sterilizzare le gatte incinte e curare quelle che hanno bisogno, come la gattina con la coda bruciata e le orecchie del gatto bianco, oppure per eventuali adozioni.

Per info, chiamare Sara 3202235539.”