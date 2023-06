Quartucciu, l’asfalto cede di botto: si apre una mega voragine in via Quartu

Quartucciu – L’asfalto sprofonda in via Quartu, una grande voragine si è creata improvvisamente in mezzo alla strada: in azione i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’arteria. Non è proprio una novità per il centro storico della cittadina dell’hinterland cagliaritano, un altro cedimento dell’asfalto si è registrato questa sera senza causare danni alle persone o ai mezzi in transito. Prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto gli accertamenti del caso e stanno provvedendo a transennare il luogo.