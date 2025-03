Daniele, 50 anni, residente a Quartucciu, affronta ogni giorno difficoltà che pochi possono davvero comprendere. Con un’invalidità civile dell’85%, la sua vita è un percorso in salita, segnato da ostacoli fisici ed economici che rendono complicata anche la gestione delle esigenze quotidiane. Eppure, nonostante le difficoltà, Daniele non si arrende. Oggi lancia un appello alla comunità, con la speranza di trovare un’opportunità lavorativa o un aiuto economico che possa alleggerire il suo carico: “Cerco un lavoro che mi permetta di mantenere la mia dignità e contribuire alla società, ma anche un sostegno economico che possa alleggerire il peso delle spese quotidiane”, racconta con voce carica di speranza. Non è mai rimasto fermo a guardare, ma la sua condizione rende complicato ogni tentativo di indipendenza. La mancanza di un lavoro stabile e di un supporto adeguato lo costringe a dipendere dagli aiuti esterni. Un piccolo gesto, che sia un’opportunità lavorativa part-time o un contributo economico, potrebbe fare la differenza e permettergli di affrontare la vita con maggiore serenità. Daniele non chiede carità, ma una possibilità concreta per tornare a sentirsi parte attiva della società. Chiunque possa offrire un aiuto, anche solo un consiglio o un contatto utile, potrebbe cambiare la sua situazione. La sua storia è quella di tanti, ma con il supporto giusto potrebbe riscrivere il proprio futuro. Ogni aiuto conta. Daniele è pronto a rimettersi in gioco e a rispondere a chiunque voglia dargli una chance. Con il sostegno della comunità, il suo desiderio di una vita dignitosa potrebbe finalmente diventare realtà.