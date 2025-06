Quartucciu, ladri scatenati rubano con un furgone scatoloni di merce depositate nel piazzale di una rivendita: beccati dal sistema di videosorveglianza. “Riportate le nostre cose altrimenti vi denunciamo”. Il fatto è accaduto pochi giorni fa ai danni di un noto magazzino che vende un pò di tutto: dagli scaffali agli ombrelloni per il mare e il giardino, frequentato ogni giorno da decine di visitatori. E gli scatoloni con i nuovi arredi pronti per essere esposti e venduti sono spariti dal piazzale del negozio, dotato, però, di telecamere. Frame del video e post su Facebook per segnalare all’autore del reato che era ben visibile il numero della targa del furgone con il quale ha compiuto il furto e la lecita richiesta di avere il materiale indietro, altrimenti partirà la